柯文哲有義務告發貪污！律師黃帝穎：不敢告就是白賊

2019-08-06 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲5日指稱總統蔡英文「身邊的人都貪污」，引發外界砲轟，律師黃帝穎更在臉書直言，柯文哲是公務員，有告發義務，倘若知情不報就是違法包庇，告發後沒有證據就是誣告，若不敢提告就可證明「白賊也是白色力量」。

律師黃帝穎在臉書表示，台北市長柯文哲批評總統蔡英文雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊」，柯身為首都市長更是公務員，指控總統身邊的人都貪污，想必掌握相當證據，才會有這麼嚴厲的指控。畢竟，依據貪污治罪條例，貪污是重罪。

黃帝穎指出，刑事訴訟法第241條規定「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」，也就是說，公務員執行職務知道有犯罪情形，有義務主動告發，糾正不法，柯市長既然明確指出總統身邊的人都貪污，依法應告發。否則如執行職務卻知情不告，柯市長不只染黑，更涉違法包庇。

黃帝穎強調，柯文哲要提出貪污的證據，否則提告後，會有7年以下徒刑的誣告罪風險，如果柯文哲不敢提告，還有一個更簡單的可能，就是如同承諾處理大巨蛋案一樣，柯市長又白賊了！「這比較簡單，沒有嚴格的法律責任，白賊者道歉就好」，黃帝穎補充，但就算白賊不道歉，或許社會對自稱白色的市長，也習慣了？白賊也是白色力量。

黃帝穎臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法