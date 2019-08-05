一芳水果茶微博發聲明挺一國兩制、譴責香港罷工

2019-08-05 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，讓台灣網友怒罵「為了錢沒有良心」、揚言拒喝。

台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博、微信發文支持一國兩制、反對香港罷工，更表示將與擅自罷工的一芳加盟店解約。

台灣網友看到後紛紛表示「拒喝」、「原來是送終水果茶」，批評一芳「為了錢沒有良心」，簡直是「一芳中國茶」，還有網友擷「一芳台灣水果茶」的微博圖怒罵「不要亂掛台灣的名字好嗎！」。

一芳水果茶微信聲明全文：今日，有部分網路用戶拍攝並傳播一芳門店撰寫[與香港人同行]店休說明，並張貼在門店的畫面。在此，向大眾聲明：一芳堅決支持一國兩制，期待香港繁榮穩定。強烈譴責並堅決反對暴力罷工。香港近期示威活動已經嚴重影響香港門店運營，深感痛心。

截止到發稿時，已經確認該門店非屬直營，是加盟門店。而其行為亦屬該門店個人主張行為，與本公司立場無關。自即刻起，違約門店已即刻採取解約關店動作。倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。

感謝大眾對一芳的支持以及關注。關於本次事件造成對社會大眾不好的影響，向所有民眾致歉。後續會加強對品牌管理和經營理念的深化，感謝我們合作夥伴對我們的信任和助力。

一芳絕不容忍任何意圖分裂國家的行徑！除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店在壓力下堅持營業！堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！

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