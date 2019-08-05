一芳水果茶微博發聲明挺一國兩制、譴責香港罷工
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2019-08-05 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，讓台灣網友怒罵「為了錢沒有良心」、揚言拒喝。

台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博微信發文支持一國兩制、反對香港罷工，更表示將與擅自罷工的一芳加盟店解約。

台灣網友看到後紛紛表示「拒喝」、「原來是送終水果茶」，批評一芳「為了錢沒有良心」，簡直是「一芳中國茶」，還有網友擷「一芳台灣水果茶」的微博圖怒罵「不要亂掛台灣的名字好嗎！」。

一芳水果茶微信聲明全文：今日，有部分網路用戶拍攝並傳播一芳門店撰寫[與香港人同行]店休說明，並張貼在門店的畫面。在此，向大眾聲明：一芳堅決支持一國兩制，期待香港繁榮穩定。強烈譴責並堅決反對暴力罷工。香港近期示威活動已經嚴重影響香港門店運營，深感痛心。

截止到發稿時，已經確認該門店非屬直營，是加盟門店。而其行為亦屬該門店個人主張行為，與本公司立場無關。自即刻起，違約門店已即刻採取解約關店動作。倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。

感謝大眾對一芳的支持以及關注。關於本次事件造成對社會大眾不好的影響，向所有民眾致歉。後續會加強對品牌管理和經營理念的深化，感謝我們合作夥伴對我們的信任和助力。

一芳絕不容忍任何意圖分裂國家的行徑！除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店在壓力下堅持營業！堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！

  • 台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博譴責香港罷工。（資料照）

    台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博譴責香港罷工。（資料照）

  • 台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博發文支持一國兩制、反對香港罷工。（圖擷取自一芳台灣水果茶微博）

    台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日在官方微博發文支持一國兩制、反對香港罷工。（圖擷取自一芳台灣水果茶微博）

  • 一芳水果茶今日在微信發聲明表示，將會與參與罷工的加盟店解約。（圖擷取自一芳水果茶官方微信）

    一芳水果茶今日在微信發聲明表示，將會與參與罷工的加盟店解約。（圖擷取自一芳水果茶官方微信）

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