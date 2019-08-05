美佛州議員來訪支持台灣獨立 郭信良盼為台灣發聲

2019-08-05 19:25

〔記者蔡文居／台南報導〕美國佛羅里達州眾議會每年都通過支持台灣獨立的決議案，佛州州眾議員一行8人本月2日造訪台灣，今天在外交部駐邁阿密辦事處副領事朱軒玟陪同下，參訪台南市議會。議長郭信良表示，期盼訪賓們回國後能多為台灣發聲，支持台灣，因為台灣是主權獨立的國家。

佛州眾議會多數黨領袖眾議員伊格及少數黨領袖眾議員馬奇表示，台南市議會對他們的真誠歡迎，是他們從未曾體會到的。透過此次參訪，他們發現雖然大家國情背景不同，但相似之處遠多於差異之處，尤其大家都共擁民有、民治、民享的理念。

馬奇並強調，佛羅里達州眾議會每年都通過支持台灣獨立的決議案，這也是為何他們此次願意不遠千里來到台灣。

佛州州眾議員訪問團一行人，於8月2日至8日訪台7天。今天到訪，受到南市議會的熱情歡迎，議會員工在大廳列隊歡迎他們的到訪。議長郭信良、副議長林炳利與洪玉鳳、杜素吟、蔡秋蘭、鄭佳欣、林易瑩、李偉智、周麗津等議員，跨越黨派聯合舉行座談會，與他們交流兩地施政議題，現場氣氛熱絡。

郭信良表示，感謝外交部對台南市議會的肯定，南市議會是訪問團唯一的一個地方議會參訪。台南市與佛州都是觀光旅遊業發達的地方，台南除了景色秀麗，還有有名的小吃。尤其台南的土很黏人，歡迎訪問團很快地可再次到台南一遊。他也期盼訪賓們回國後能多為台灣發聲，支持台灣，因為台灣是主權獨立的國家。

另外，市議員李偉智也邀請訪賓們2025年再度來台南，參觀在台南舉辦的第15屆亞太蘭展。由於今天出席的培瑞茲眾議員於2025年時預定將是眾議會議長，屆時可能會再組團來訪。同時，他們也邀請台南市議員前往佛州訪問。郭信良表示，將徵詢議員的意見，最快在明年出訪。

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