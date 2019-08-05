她任公職30年 成為嘉市府首位女性人事主管

2019-08-05 17:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府人事處卸任、新任處長今天進行交接，由市長黃敏惠主持，行政院人事行政總處人事長施能傑監交，新任人事處長由副處長蔡錦治就地升任，成為嘉市恢復升格省轄市以來首位女性人事主管，卸任人事處長賴坤山職期屆滿，升任法務部人事處副處長。

蔡錦治表示，她辦理人事相關業務30多年來，秉持敬業與認真的工作態度，接任新職是承接更大責任的開始，當勇於承擔、全力以赴，人事行政工作也要扮演跨領域人力資源、政策推動的觸角，提供專業、熱情、同理心的服務，期勉自己實踐「接地氣」的人事服務、貼近同仁需求。

蔡錦治為嘉義人，中國文化大學東方語文學系畢業，民國75年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試人事行政及格，從嘉義林區管理處人事室課員、嘉市政府地政事務所人事管理員到人事處的股長、課長、專員，97年開始擔任市府人事處副處長，專業盡責，在嘉市的公務員年資近30年，資歷完整。

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