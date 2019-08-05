安倍向漢生病患家屬致歉 立委：作法值得台灣參考

2019-08-05 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕樂生保留自救會今偕同漢生病患家屬召開記者會，自救會成員提及，日本首相安倍晉三日前公開向漢生病患家屬道歉，並承諾履行法院判決，賠償每位原告550萬日圓（約新台幣158萬元）；自救會成員呼籲，政府應正視歷史傷痛，並設立史料館及故事館，也邀請總統蔡英文赴樂生院關心病患及其家屬。

民進黨立委陳曼麗表示，早期漢生病被稱為痲瘋病，後來才正名，過去我們對漢生病了解不多，將病患隔離於樂生療養院，這件事被大家特別注意到，源於捷運迴龍站興建侵占到樂生院土地，有青年挺身保護，現在迴龍站已通車，後面就是樂生院，在很多人漸漸凋零後，目前還有100多人住在那。

陳曼麗指出，目前已有「漢生病病患人權保障及補償條例」，接下來要看當地是否有可能成立文化古蹟，日前安倍晉三宣布，會針對漢生病患再做較好的對待，這樣的做法值得台灣參考，希望執政當局聽到我們的心聲，做善意的回應。

在日據時代就進入樂生院的朱阿媽說，她在家裡是沒人要的孩子，所以到樂生，有飯可以吃，有人照顧，她的小孩也在樂生出生，幸運地有喝到母乳。一名院民家屬則說，自己的父母都是樂生漢生病患者，她在院內出生長大，很高興日本通過這樣的反省，對漢生病患及其家屬有合理的解決方式，盼台灣也能關注此事。

到場聲援的導演王墨林說，面對這段歷史問題，我們怎麼總結？道歉這件事，脈絡應源於當初把他們當作棄民的日本政府，要有非常妥善的交代，這段歷史沒辦法被輕易地否定掉，應通過道歉、賠償來結束，這件事比起慰安婦或戰後的責任問題，應較為簡單，但為何到現在對院民都沒有妥善的交代？

來自沖繩的舞者「秦Kanoko」也用略顯生硬的中文緩緩表示，她看到安倍晉三道歉的照片覺得感動，日本是很難道歉的國家，漢生病患是非常難過的事情，她身為一個舞者，將在8月24日於樂生院蓬萊舍進行義演，希望邀請蔡總統陪同院民家屬來看她的表演，一起思考大家的未來。

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