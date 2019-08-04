反送中》台灣民間站出來 挺人權！撐香港！

2019-08-04 23:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕台權會等多個台灣民間團體今在香港8月5日罷工前夕，一起站出來「挺人權！撐香港！」民團呼籲港府停止暴力鎮壓，並應盡速回應民間訴求，聲援港人為爭取自由與民主的抗議行動；各地各校也自主發起連儂牆聲援，下週並將有人體排字行動。

香港民眾將於明（5日）進行「全港大三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，並有7個區域將舉行集會，此外亦有部分網友號召發起各式不合作運動。據了解，目前已有至少1.4萬人響應罷工，港警也已批准其中6區集會。

台灣民眾聲援香港活動亦不斷，台權會、台灣青年民主協會、蔡瑞月舞蹈社、司改會、永社、香港邊城青年、基督長老教會、人權公約施行監督聯盟、台灣公民陣線、陳文成基金會、蜜蜂公民、鄭南榕基金會、工具青年協會等團體，在香港8月5日罷工前夕，今天下午也齊聚台北濟南教會、並繞行教會，為香港祈福。

民團呼籲港府停止任何暴力鎮壓，並應盡速回應民間訴求，聲援港人為爭取自由與民主的抗議行動。蔡瑞月舞蹈社今以舞蹈呈現香港陷入困頓、挺身抵抗暴政的過程，無國界記者組織（RSF）等單位也到場支持。民團也進一步表示，後續將在台灣舉辦系列聲援活動，包括各地各校自主發起的「連儂牆」以及8月11日下午在台北華山草原的人體排字行動。

同時，在今天的聲援活動現場，蔡瑞月舞蹈社也以行動藝術，表達對香港的關注。他們以舞蹈呈現出在「東方之珠」自從自己的土地主權交給邪惡的獨裁政權管理後，生活逐步陷入困頓，往昔的文化發展和自由也被邪惡的獨裁政權所剝奪，青年開始挺身而出抵抗暴政的過程。現場所有團體並以繞行濟南教會的方式，為香港祈福。

台權會秘書長邱伊翎發言時說，港府從六月以來任意准駁港民集會遊行的申請，港警清場時不斷使用武力，卻不處理黑道攻擊市民，違反專業倫理和比例原則，加上港府沒有具體回應民間訴求，又對民眾起訴最高長達十年徒刑的暴動罪，都是造成香港人持續上街的原因。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧則要求台灣政府，應盡最大程度協助、允許香港倡議人士入境台灣，而入境台灣後，除遵守公民與政治權利國際公約的「禁止遣返原則」外，更應協助其合法停留與居留台灣，並給予維持尊嚴與適當生活水準的各項支持與協助。

香港大專學界國際事務代表團代表梁煜星也從香港抵達現場，感謝台灣聲援，並傳達從香港境內帶來的第一手資訊。梁煜星說，香港除了8月5日呼籲全面罷工外，這週末二天也都有集會遊行，香港從6月以來，已經抗爭整整2個月，「目前看來行程仍然繼續往下排」。

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