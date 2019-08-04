海外中國人鄙台抗中 顏擇雅爆：他們覺得台人欠教訓

2019-08-04 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續進行，作家顏擇雅今（4）日在臉書批判居住在西方國家、享有民主自由的中國民眾，她認為，這些人可能不想住在中國，但見到台灣、香港的抗中活動，竟做出「港人台人就是欠教訓」的結論，這樣的心態相當可議。

顏擇雅指出，華語圈對於反送中抗爭的言論傾向差異很大，台灣社會相當支持香港民眾上街抗議，看到抗爭人潮阻擋催淚彈畫面都感動得說不出話，甚至希望能貢獻心力，但台灣竟然是特例，其他華人社會反應都與台灣不同。

顏擇雅分析，住在西方國家的中國移民，他們享有民主自由、也許不想住在中國，不過看到台灣、香港發生抵抗中國的活動，竟全部看作是「我們不願面對中國崛起」，還「覺得港人台人就是欠教訓」。

顏擇雅提到，新加坡、馬來西亞都被英國殖民過，當地華人與香港之間的關係比台灣更為緊密，「但碰到香港反送中，他們態度也十分鄙夷」，她轉述留學過台灣的大馬作家潘婉明觀察，潘婉明現住新加坡，觀察到星、馬2國華人大都支持香港政府，覺得反送中抗爭是受外國勢力介入、立場上支持警方與解放軍鎮壓，「無視民主自由人權等普世價值，輕賤他人性命」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法