是否撤照中天 NCC：換照能不能過自己要面對

2019-08-04 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前對中天、中視電視台開罰，時代力量立委黃國昌更提出要求NCC應將相關電視台撤照，針對相關爭議，NCC代理主委陳耀祥指出，NCC不會隨意將新聞台撤照，但中天新聞明年能否順利換照，則是中天自己要面對的問題。

針對電視台新聞內容處罰案件明顯增多，陳耀祥在接受《ETtoday》專訪時表示，近期對電視新聞的處分比較多，是因為民眾陳情案件真的很多，很多藍綠支持者互相檢舉，不過NCC都有依照SOP進行處理，該開諮詢會的也都有開，不過在處理時間上也有一定程序，所以外界才覺得有一波接著一波來的感覺。

但檢舉案件雖然多，陳耀祥表示，粗估有7成申訴案是不成立的，至於判別方式，會透過外部參與，由專家組成的審議委員會審議完再做處理，而非立刻由委員會做決議，強調NCC每個步驟都嚴格把關，絕對注重正當法律程序的要求。

針對中天新聞是否明顯比其他台的懲處案還多？陳耀祥則說，對中天的申訴量是蠻大的，NCC觀察中天對某些特定候選人佔的比例也確實蠻高的，不過陳耀祥再次強調，NCC會依照SOP進行處理，收到申訴後會請媒體說明，必要時也會送內容諮詢委員會做討論，若諮詢會建議裁罰，委員會也會討論如何進行。陳耀祥強調，不管是中天或是其他業者，NCC的裁量基準是一樣的。

至於中天新聞是否會被撤照，陳耀祥則說，目前尚未討論到這，並強調撤照要有重大事由。陳耀祥也提到，明年會有換照SOP，以及換查審查委員會、NCC委員會，一切還是依正當法律程序來處理，強調中天換照能不能過，那是中天自己要面對的問題，不是NCC自己決定，而且還包括學者、外界對他的評價的問題，不是他個人說了算。

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