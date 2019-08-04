禁自由行來台 中國學者諷中共「蠢招」：自己搞台獨

2019-08-04 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方1日起暫停發放47省市來台自由行簽證，也是中國首度針對自由行祭出限縮手段，消息引發熱議，有不少台灣人與老外拍手叫好，但也有旅遊業者擔心受影響，對此，有中國學者諷刺中共此舉是「蠢招」，笑稱中國把台灣推向獨立。

針對中國停發赴台自由行簽證，長期定居在台、化名「草祭」的原上海某大學理學教授在推特上分析，中國此舉是為了2020台灣總統大選針對總統蔡英文發出的狠招，想要影響旅遊業和夜市小攤小販，用選票將蔡英文拉下台，「但我認為這是中共的蠢招，不會對蔡的選情有任何影響。現在台​​北一到週末商場都是人，要找個地方坐下喝杯咖啡吃飯都難，這樣的景氣已30年未見了」。

「草祭」指出，中共暫停中客自由行來台，實際上是讓兩岸停止交流，用力把台灣推向美國、日本一邊，不再與中國往來，與中國徹底絕緣，「這不等於中共自己在把台灣推向獨立嗎？以後中共不要再講台灣在搞獨立了，明明是你中共自己把人家推向了獨立」。

對於台灣內政部政務次長陳宗彥譴責及抗議中國的做法，「草祭」也大表讚賞，表示此舉「揭露了中共才是兩岸和平穩定發展的麻煩制造者，中共才是剝奪大陸（中國）人民出國自由旅遊的邪惡根源」。

PTT網友也紛紛留言，「這政策直接讓台灣成為亞洲淨土 實在該感謝對岸」、「中國人也要反 史上最垃圾的民族」、「國外的網友也這樣說 是中共讓台灣獨立了」、「中國人頭腦很清楚，中共惱羞當機」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法