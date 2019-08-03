韓國瑜桃園參拜宮廟首站選「111」廖大乙：借3支箭射大位

2019-08-03 18:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜自比穿雲箭，今天在桃園首間參香祈福的寺廟龜山壽山巖，門牌號碼是「111」，民俗專家師廖大乙說，韓國瑜今天從「111」門牌號號的寺廟開始參拜，有1月11日箭射穿總統大位之意，這讓人想起2000年總統大選，宋楚瑜選在1999年11月11日11點11分11秒宣布副手，也是「長弓射箭」射向總統大位。

韓國瑜幾天前在國民黨全代會中自比「穿雲箭，今天到桃園市宮廟參拜，首站選龜山壽山巖，立委陳學聖認為，這表示對明年1月11日大選投票勝利的祝福。

民俗專家廖大乙則說，這個111的數字很眼熟，原來是宋楚瑜在參選2000年總統時，就曾以有如長箭的數字「1」來當作吉兆。

宋楚瑜在1999年11月11日上午11點11分11秒，開記者會宣布搭檔副手人選是張昭雄，選在這個時間的用意，應是借重「弓長張」的長弓，將外形有如「箭」的10支「1」字射出，象徵十全十美，要完美地射向總統大位。

廖大乙也說，韓國瑜自比穿雲箭，到桃園參拜宮廟首站選門牌「111」，應該也是來借3支箭要射向大位，這些構想背後都有軍師指點。

只是當年宋楚瑜是當紅炸子雞，當選呼聲高，又找來長弓射箭，但最後仍由陳水扁出線，因此命中無時終須無，箭若未射出，也要小心傷到自己。

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