韓國瑜第一個縣市聯合競選總部 9月擬在連江成立

2019-08-03 11:58

〔記者施曉光／台北報導〕為了發揮地方執政與傳統組織系統的優勢，藍營因應2020大選，除了22個直轄市、縣市要設置總統參選人韓國瑜與該直轄市、縣市立委參選人的聯合競選總部，就連鄉鎮市層級也要一起動起來，設置該選區立委參選人個人與韓國瑜的聯合競選總部，並與鄉鎮市區級黨部結合，要求黨籍鄉鎮市長擔任競選總部主委，代表會主席則擔任後援會會長。

雖然直轄市、縣市層級的聯合競選總部要到10月以後才會陸續成立，但據了解，連江縣有可能提前在9月先行成立聯合競選總部，這也將是韓國瑜參選總統所成立的第一個縣市聯合競選總部。

黨內人士指出，連江縣9月上旬要在莒光鄉舉辦越野路跑活動，由於韓國瑜曾經在當地服役當過1年多的連長，當地的鄉長希望韓國瑜前來參加，並透過黨部與韓國瑜協調聯繫，而且未來就是連江縣聯合競選總部主委的連江縣長劉增應，也已當面向韓國瑜提出邀請，因此規劃韓國瑜除了參加該活動外，順道拜會地方人士並且成立連江縣總統、立委聯合競選總部。

根據國民黨規劃，藍色執政地區就由黨籍直轄市、縣市首長擔任聯合競選總部主委，黨籍議長擔任後援會會長，所有議員都是後援會成員，幫忙發展後援系統，非執政地區的聯合競選總部主委則由黨籍議長擔任，後援會長則安排前議長、地方要角或大老擔任，聯合總部總幹事則由各地方黨部主委擔任，藉此讓總統、立委參選人與黨務組織系統的正規軍結合一體。

據透露，國民黨主席吳敦義曾在內部提及，在台灣2300萬人口中，目前藍營治理人數約為1500萬，綠營僅有600萬，國民黨只要從直轄市、縣市長，到鄉鎮市長、村里長全面動起來，充分發揮執政與組織優勢，要不贏得明年大選也難。

不過，藍營也非沒有隱憂。雖然黨部已經通知15位藍營直轄市、縣市長不要兼任地方選舉委員會主委，擔任韓國瑜與立委參選人聯合競選總部主委，但日前以市政優先為由，不願出席全代會造勢活動的新北市長侯友宜，如果拒絕怎麼辦？黨內人士說，如果真是如此，候友宜必須自己負責對外說明解釋，各地方黨部都已經告知地方首長與議長。

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