呱吉指控「充滿算計」 王浩宇回嗆：那有怎麼樣？

2019-08-03 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員「呱吉」邱威傑日前在直播上批評桃園市議員王浩宇，指王對時代力量的批評充滿算計，企圖擴大綠黨的選票。對此，王浩宇表示，那有怎麼樣？說自己沒有算計的政客，才是真正的政客。

邱威傑1日晚間在直播節目「呱吉電台」上指出，王浩宇一直批評時代力量「被刺」、充滿陰謀算計，講了很多看起來是「正氣凜然」的話，但端看王過去1個月以來在臉書上的發言，沒什麼跟政治工作有關，6、7成在罵時代力量，剩下的2成講說綠黨、基進黨和社民黨等3個小黨結合，就能打敗時代力量。邱威傑說，「當你指著別人算計的時候，能不能講說你自己沒有一點想法？」

王浩宇今天上午在臉書回應，他表示，他是政治人物，對於每個議題跟政治的方向本來就該有立場，從時代力量的路線之爭到高潞以用的事件哪件事有說錯？時代力量現在遇到的問題，都跟他這幾個月談的狀況一模一樣。王浩宇說，回顧他的所有發言，從高雄市長韓國瑜氣勢最高的時候到現在，立法委員黃國昌反紅媒氣勢最高的時候到現在，他的立場都是一致的。

王浩宇指出，真正噁心的算計，是像時代力量在艱困選區故意提名來恐嚇民進黨禮讓，在台北市長柯文哲、總統蔡英文的選擇上搖擺，試圖討好各種選票，把民進黨往死裡打，要保送韓國瑜。王浩宇最後還批評邱威傑，「高舉假中立、正義的大旗，總有一天也要面臨立場的選擇。政治人物，不可能完全沒有自己的算計。說自己沒有算計的政客，才是真正的政客。」

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