中國禁自由行...韓怪罪民進黨 李戡打臉：非常荒謬！

2019-08-03 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國宣布從1日起停止在境內47個城市發放赴台自由行簽證，消息引發熱議；高雄市長韓國瑜則把錯推給民進黨，還說民進黨不等於2300萬台灣人民。對此，李敖之子李戡打臉表示，韓國瑜把責任推給民進黨「非常荒謬」，直指這只是香港反送中的停損措施其中之一而已。

針對中國禁止中客自由行來台，韓國瑜1日受訪指出，他看到消息感到「很錯愕」，直言是民進黨政府所致，並指民進黨這3年執政一塌糊塗，貪污、腐敗、低效率並挑撥兩岸關係，不等於2300萬台灣人，也再次呼籲中方持續開放兩岸交流。

「韓國瑜不應把終止陸（中）客自由行責任推給民進黨。」李戡在臉書表示，終止中客自由行的原因，根本和民進黨無關，事實上就是香港反送中的停損措施之一。六月以來，反送中引發的風潮，不但重創了北京的對港政策，也扼殺了「一國兩制」在台灣爭取認同的發展空間。北京一直想方設法停損，把反送中的傷害控制到最小，不要波及到對台政策、更不要傷害台灣人對中國本來就不多的好感，可惜事與願違。

李戡指出，港台聯手「反中」，是北京最不想看到的，北京更不想看到的是，國際媒體利用香港和台灣的反中情緒，再結合新疆和宗教管制等議題，在國際上大肆打擊北京急欲建立的「和平崛起」形象，同時在中美貿易戰中，給美國人更多的發揮籌碼。

李戡說，終止中客自由行，重傷的當然是國民黨。因為去年選舉，國民黨正是靠著大打經濟牌，藉由選民對認同「九二共識」（儘管嚴重偏離原意）帶來的人民幣經濟利益（訂單和陸客）的期望，贏得了選舉。現在，這一招在2020選舉已經失靈了。

「韓國瑜把終止陸（中）客自由行賴到民進黨身上，是非常荒謬的。」李戡認為，如果韓國瑜不說「國防靠美國」激怒中國，就算因反送中事件終止中客自由行，北京也會大量送旅行團到高雄等國民黨執政縣市瘋狂消費，創造「高雄發大財」的驚人成績，可惜現在，不止韓國瑜，包括整個國民黨，不但用不了兩岸交流的政策打選戰，還會在巨大的反中浪潮中，被徹底衝垮。

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