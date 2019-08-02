愛情摩天輪被疑跳票韓國瑜超怒 網友改編「7字成語」酸爆

高雄市議員邱俊憲昨在臉書批評，愛情摩天輪從動工、招標變成說明會，要市長韓國瑜別只顧著喊口號！對此韓國瑜今（2日）高分貝回嗆，他什麼時候說過「動工」了？對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」再度將成語改編成「有錢難使鬼推摩」，酸韓因為只會虎爛，「有錢也推不了摩天輪」。（圖擷取自台灣賦格 Taiwan Fugue臉書）

2019-08-02 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員邱俊憲昨天在臉書批評，愛情摩天輪從動工、招標變成說明會，要市長韓國瑜別只顧著喊口號！韓國瑜今（2日）高分貝回嗆，他什麼時候說過「動工」了？對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」再度將成語改編成「有錢難使鬼推摩」，酸韓因為只會虎爛，「有錢也推不了摩天輪」。

對於邱俊憲譏諷摩天輪動工變成「韓口號」，韓國瑜今受訪高分貝回擊，他什麼時候說過動工了，哪一年哪一月哪一天、什麼場合說過動工？為什麼民進黨議員每天在唱衰、每天在扯後腿，很不希望高雄進步的樣子。

對此，「台灣賦格 Taiwan Fugue」發文解釋何謂「有錢難使鬼推摩」，即「原以為有錢也能使鬼推磨，但因為只會虎爛，有錢也推不了摩天輪」。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」在文中也造例句，稱「韓市長原本說好幾個國家對愛情摩天輪有興趣，2019年8月就可招標。沒想到8月到了，農曆7月連個鬼影子都沒有，面對跳票質疑，韓市長大怒」、「原來發了大財，也是有錢難使鬼推摩」。

網友見狀也大酸，「鬼話嘴太多了，到了鬼月也不見實現！」、「惱羞成怒，比海珊更沒風度」、「無法動工，就退選總統！」、「反正到時建不了就推給綠營扯後腿」、「有夠酸」。

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