林昶佐：若黨的路線清楚相近 一通電話就回去

2019-08-02 11:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕昨宣布退黨的時代力量立委林昶佐今早接受廣播節目專訪時表示，已經做出退黨的決定，他就不會後悔；林昶佐並說，幾年後若黨的路線、主軸已經清楚，與他想法相近，只要一通電話他就會回去。

林昶佐昨下午召開記者會宣布退黨、以無黨籍參選台北市中正萬華區立委，在政壇投下震撼彈。林昶佐也說，基於台灣國家利益，總統候選人支持蔡英文連任。

林昶佐今接受蔻蔻早餐專訪時說，做了決定就不會後悔，黨內一直都有慰留的聲音，包含議員、黨主席邱顯智、秘書長陳孟秀，但他已經請助理辦理退黨手續，選前不會回時代力量。主持人問林昶佐，黨內立委黃國昌是否有打電話給他，林昶佐說，沒有。

主持人周玉蔻持續追問，是否到最後都不會後悔；林昶佐說，若幾年後時力路線主軸清楚，跟他想法相近，這些人都是朋友，一通電話他就回去，但目前的狀況就是不斷在拉扯，每週決策會都在討論總統要支持誰、立委布局，就連昨天的會議也沒有結論，要把此議題拿到黨代表大會上討論，他當場表示不能接受；林昶佐強調，決策會要做決策，不是寫作文。

被問及邱顯智受誰控制，背後影武者是否為前主席黃國昌？林昶佐笑稱，「這個問題要害我」，不過他強調，黃國昌的意見在決策會裡蠻重要的，也對所有黨公職影響很大，包含他自己，因此不能說控制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法