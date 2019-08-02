時力風暴》綠黨議員分析時力危機：處處討好落得兩頭空

2019-08-02 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐昨日（1）宣布退黨，將以無黨籍身分參選2020北市中正萬華區立委，此舉讓外界懷疑時代力量是否有分裂疑慮。桃園市綠黨議員王浩宇在臉書發文分享看法，分析時代力量現今的危機，以及「為何時力不敢支持蔡英文」。

林昶佐昨日在記者會上表示，將以無黨籍身分參選2020區域立委，並支持總統蔡英文連任；時代力量黨主席邱顯智也在昨日召開記者會，向外界重申黨的立場。對此，王浩宇質疑，邱顯智在記者會上都表示「台派沒有分裂的本錢」，為甚麼就是不說出「支持蔡英文連任」。

王浩宇表示，綠黨長期民調顯示時代力量支持者，分別是「疼惜晚輩的綠營支持者」，跟相信「藍綠一樣爛的年青知識份子」，他指出時代力量為了討好兩群人，長期迴避問題，可以說是玩兩面手法。

他也表示，時力支持者與「柯粉」有過半的重疊，柯粉和黃國昌支持者更是高達百分之80的重疊。對此王浩宇認為，時代力量擔心若公開支持蔡英文，將會導致柯粉流失。

不過王浩宇也表明，時代力量的「投機」路線短期雖可以拉高柯粉支持度，不過柯文哲組黨，這些支持者就會馬上「歸隊」，時代力量根本佔不到便宜。王浩宇也直言，昨日柯文哲宣布組「台灣民眾黨」之後，時代力量支持度立刻腰斬，接下來將會靜觀時力之後是否再有立委退黨。

王浩宇臉書貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法