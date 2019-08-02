獨家》中國威脅不讓選手參加2022北京冬奧 迫滑冰協會放棄主辦權

2019-08-02 09:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕滑冰協會上月23日對外聲稱2019年亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權遭取消，但究竟是「誰取消、誰打壓」，卻交代不清，秘書長吳奕德僅稱有「隱形的國際壓力」。據指出，吳奕德在26日的跨部會專案小組坦言，中國以2022北京冬奧參賽權為威脅，要求台灣不能辦國際賽事，因憂心影響選手參與冬奧，才隱瞞不對外說明。對此，吳奕德拒絕受訪，僅表示等比賽完再說。

中國取得2022年冬季奧運的主辦權，北京將成為全球第一個既辦過夏季奧運，也辦冬奧的城市。中國國家主席習近平今年2月特地考察北京冬奧會和冬殘奧會籌辦工作，並表示「辦好北京冬奧會、冬殘奧會，是黨和國家的一件大事。」

花式滑冰一向被視為「冬奧之王」，據中媒報導，中國滑冰協會決議為了更能專注準備2022北京冬奧，取消與國際滑冰總會（ISU）合辦2018至2019年「國際滑冰總會花式滑冰大獎賽中國站」的比賽。而北京對於台灣拿到亞洲公開花式滑冰國際經典賽的主辦權也有意見。

據了解，對於冰協案，教育部跨部會專案小組上月26日邀集外交部、內政部、陸委會、體育署與滑冰協會開會檢討，吳奕德也參與前半場會議。在專案小組要求說明事實真相下，吳奕德才鬆口，「隱形的國際壓力」是來自中國打壓。不過，對於是否中國要求他噤聲、對外不能提中國施壓，他則未做解釋。

知情人士批評，體育署自始至終狀況外、無法掌握，還對外否認遭中國外力介入，對整起事件無法掌握，讓發出新聞稿、重砲抨擊中國的行政院、外交部、陸委會到教育部等陷入尷尬處境，還被媒體拿來做文章，但事實真相確實是中國施壓。

他認為，冰協應清楚對國人說明遭中國打壓的原委，而不是自我設限，為了個人、少數人的利益與參賽權，就這麼「私了」，置國家主權於不顧，「難道中國要求參加2022冬奧台灣選手就要認同『一國兩制』，我們為了不影響選手參賽權，就要支持『一國兩制』嗎？」

據指出，上週跨部會專案小組會議，認為冰協已違反「國家體育法」第43條，在不影響台灣選手參賽權與我在ISU會籍下，教育部將對冰協與秘書長做出處分。不過，應不會撤銷吳奕德的秘書長職務，而是給予警告，同時停止冰協補助、要求限期整理。

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