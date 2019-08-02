柯組黨、林退黨 卓榮泰：抗中力量分散「令人遺憾」

2019-08-02 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日台北市長柯文哲宣布組黨，時代力量立委林昶佐宣布退出時力，對此民進黨主席卓榮泰在臉書撰文吐露心情，他說「無論退黨、無論組黨，

民進黨都以同樣的角度關切，都不希望過程產生猜疑，結果造成分裂，都希望『台灣派』能繼續壯大。」

卓榮泰在臉書談「退黨！組黨！台灣會不會不一樣？」他憂心中國看見台灣內部，尤其是保台力量不能有效整合，陷入對立，便會覺得機會來了。「林昶佐退出時力，時代力量出現矛盾；柯P組黨，原本合作的力量分散；總結來說，抗中的力量分散了，台灣派的力量分散了，這是令人遺憾的事！」

卓榮泰透露，林昶佐退出時力的前一晚，他還在跟幾位支持時力的年輕朋友說，希望最終能一團和氣、不要分裂，如今冀望時力領導中心能盡快紓解這種壓力，「民進黨可以善盡所有的協力，希望『台灣派』繼續壯大。」

至於柯文哲宣布組黨的前一天，卓榮泰說他與幾位熟識的朋友分析未來黨派大合作計畫，稱「民進黨願意拿出最大的誠意，讓『台灣派』繼續壯大」。

卓榮泰表示，無論退黨、組黨，民進黨都以同樣角度關切，因此他要求黨內同志要比過去更寬廣、真誠，在保衛台灣的旗幟下團結，「民進黨願意挺身站在戰場的最前線、作為團結合作的後盾，與各黨各派進行對話。」

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