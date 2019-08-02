柯P組黨》僅柯有戰力 他分析創黨「唯一作用」網大推中肯

2019-08-02 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲1日正式宣布籌組「台灣民眾黨」，強調組黨的主要目標將是立法院，外界也關注此舉對明年選情有多大影響。有網友分析，柯文哲「最好的時機已經過去」，因為現在有戰力的只有柯文哲自己。

柯文哲上月底被爆要創立台灣民眾黨，1日召開記者會正式宣布籌組「台灣民眾黨」，他說明，「以台灣為名，以民眾為本」，希望「台灣就是我們，我們就是民眾」，讓台灣在藍綠之外有另一個選擇的機會，該黨是理念的結合，以民意、專業、價值來決定政策，以清廉、勤政、愛民為行政原則，使台灣變得更好。

柯文哲也指出，組黨的主要目標將是立法院，至於何時決定參選總統，他透露，大概9月上旬會做最後決定。

柯文哲組黨的新聞一出引發網友熱議，有挺柯的網友認為，「很好啊，組黨是對自己的政策路線負責」、「柯P真的組黨，我願意交黨費」，但反柯的網友則批，「他的優勢就是政治素人、無黨無派，現在搞這齣我真的看不懂」、「最大的變色龍組變色龍黨」。

另外，也有網友一針見血的分析，柯文哲組黨雖然是正確的決定，但最好時機已過，現在晚了，「如果他在第一任期就組黨，招兵買馬，到現在至少有個可以運作的黨。現在最現實的問題，這個黨除了柯，還有誰？郭台銘嗎？他才剛選完國民黨的初選，或者陳筱瑜、陳思宇嗎？還是什麼小牛、學姐？」

「這些人哪一個能打？能打的也只有柯自己。」該網友直言，柯文哲目前組黨的實質效益幾乎很小，「唯一的作用，就是以前叫柯粉，現在可以叫黨工。沒了」。

文章曝光被網友推爆，紛紛留言「笑死，黨工滿中肯的」、「第一任選前他宣誓不組黨」、「以後柯粉再也不能酸人黨工了」、「專門吸政治撈仔啊」、「這種一人黨的例子上次就是朱高正...後果...」。

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