中國停止來台自由行 蔡英文：讓人更反感

2019-08-01 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方今（1）日起暫停發放赴台簽證，總統蔡英文對此在臉書上指出，這項決策在戰略上非常錯誤，小英要告訴北京當局：中國把觀光客當成政治工具，只會讓台灣人反感。

總統蔡英文表示，對於中國禁止人民來台灣自由行，幾個月前，行政部門就已經做好準備，已將透過擴大國民旅遊補助、研議放寬軍公教國旅卡使用、協助中小型業者升級轉型等方案，刺激消費，擴大內需，這幾年政府努力增加國際觀光客來源，去年外國旅客達到1100萬人次歷史新高，來源則更加均衡。只要觀光產業結構越來越健康，台灣就能抗拒不當的政治操作！

小英提到，中國屢次在台海周邊空域跟海域進行多項軍事演習，今天早上，駐香港解放軍部隊更公布演習畫面來恫嚇香港居民。這些動作已經造成各國困擾，引發區域不安，更升高了國際社會對中國的不信任。這是不聰明的做法，更是不負責任的行為。

小英強調，國軍絕對可以保護台灣，中國的決策在戰略上非常錯誤。我在台灣各地，都常遇到中國年輕人來體驗風土人情、以及沒有網路限制和社會監控的自由民主生活方式。自由行是中國年輕人認識台灣最好的方法，也是兩岸人民交流最自然、最真誠的部分。年輕人的權利被剝奪，我們感到相當不捨。

總統補充，有傳言說中國式為了選舉精準打擊民進黨的要害，但事實上，受影響的是不分藍綠縣市、不分黨派的觀光旅遊業者。面對挑戰，這是我們團結的時刻。台灣有能力在國際變局中，讓經濟穩定成長。自己的國家命運是掌握在自己手上，而不是在別人手上。只要中華民國派和台灣派團結起來，任何打壓或威脅，我們一定都可以克服，也一定會讓台灣更強、更好。

蔡英文臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法