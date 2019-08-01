柯P組黨》王世堅痛批：消費蔣渭水、羞辱台灣意識

2019-08-01 16:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，說要效法蔣渭水。對此，台北市議員王世堅痛批，柯文哲表面向蔣渭水致敬，根本是在消費蔣，用蔣做幌子欺騙更多台灣民眾；柯陣營表示希望像蔣一樣文化立國，但柯沒中心思想啊！且最糟糕是毫無文化概念、人文素養，這是對蔣渭水的羞辱，但以柯文哲的標準，沒有文化也是種文化。

王世堅表示，聽到柯文哲組黨消息說明後，他心裡更難過，柯竟然引用台灣民眾黨這名字，大家都知道這是台灣有史以來第一個政黨，大家都尊重的蔣渭水創建的黨，蔣渭水思想重要是台灣意識的建立，而柯文哲不但毫無台灣意識之國家觀念，甚至兩周公開講「國家主權意識，在我看起來都屁話」，這是羞辱台灣意識。

王世堅酸說，不過柯文哲也有很貼心的地方，柯文哲一向對財團很貼心，比方說台灣民眾黨簡稱「台民黨」，留了一個彩蛋要給郭台銘嗎？過去柯文哲對財團、財神是何等貼心，比方過去幾年被逮到密會富邦集團董事長蔡明忠，柯卻謊稱說蔡有病說要去看病，原來柯文哲醫師到府服務到家。

王世堅批，半年前就斷言柯文哲必定組黨，道理很簡單，在他眼中柯文哲就是騙子，終極目標就是組詐騙集團，多年來柯文哲一路騙、要一起騙、一直騙、獨騙騙不如眾騙騙，這就是柯文哲組黨心態。

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