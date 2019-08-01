柯P組黨》「柯家軍」陳思宇：愛台不反中是第3個選擇

2019-08-01 15:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲宣布組黨，目標鎖定2020進軍國會，曾以「白色力量第一代」自居的前北市觀光傳播局長陳思宇，被網友點名列為不分區立委的頭號名單。對此，陳思宇今日受訪態度曖昧表示，知心、真心的人有不需要多，「對的人放在對的位置上」沒有什麼不可能。

柯文哲籌組政黨昨傳出消息，陳思宇臉書昨晚也PO出她與柯文哲合照，照片中還寫著「對的人也許會遲到但不會缺席、阿北在中央等你」，引人遐想，有不少網友留言議論。

對於柯今日宣布組黨，陳思宇今日下午受訪時表示，市長組黨的訊息代表在焦慮與不安的情況下，大家期待有第三個選擇，台灣民眾黨就是在這個所謂的中央、就是中間的路線，相對國民黨親中、民進黨反中，台灣民眾黨是中央的立場，在愛台路上不會缺席，愛台不反中是台灣民眾黨給大家的第三個選擇。

陳思宇說，目前台民黨甫成立，市長才剛對外說明，應先讓大家理解政黨的價值，理念相同就有機會加入該政黨，政黨最重要三大理念包括民意、專業、價值，入黨前必須認同，認同的話這件事（指入黨）才會成立。

外界點名是不分區立委名單進軍國會，陳思宇對此表示，黨的立場來講朋友要多、敵人要少，知心、真心的幾個就夠了，其實「對的人就放在對的位置上」，黨如何吸引更多專業的人才被大家看見，發揮自己的影響力與能力，她強調，「對的人放在對的位置上沒有什麼不可能」。

媒體追問陳是否是對的人？陳思宇未正面回答，僅表示台民黨不分區立委的人選與其他政黨有什麼不一樣的地方，價值上要走什麼樣的路線，對民眾來說比較重要，因此成為不分區立委要先認同其理念，會持續與市長討論。

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