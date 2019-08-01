柯P組黨》高嘉瑜：就算我是民進黨柯市長也會支持我

2019-08-01 13:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲將組台灣民眾黨，外界疑惑爭取民進黨提名台北市立委第四選區（內湖、南港）的台北市議員高嘉瑜是否會被拉攏？高今受訪直說，「我還是民進黨」，並定調「覺得未來還是有很多互動機會、合作議題」，高說：「我相信就算我是民進黨，柯市長也會支持我，我不用加入他（柯）的政黨，他也是會力挺我。」

媒體追問是否擔心柯文哲選總統搶蔡英文的票？高嘉瑜認為，這倒是不會，目前看起來，柯文哲組黨方向，朝向以拚立委席次為主，大家預測如果郭台銘確定參選，柯大概不會選，但如果郭不選，柯勢必要投入2020才有辦法帶動整黨席次，看來柯的目標還是放眼立法院；郭柯兩人應該是合作關係，並非總統選舉搭配，能得到一些中間年輕選票支持對民進黨衝擊蠻大。

媒體問高嘉瑜，過去曾說若柯文哲選總統會成歷史罪人，高表示，只要不是韓國當總統大家都可以接受。

對於柯文哲是否邀請入台灣民眾黨選區域或不分區立委？高嘉瑜說，沒有耶！柯說組黨後9月才會找人選，她一定會留在民進黨繼續努力，無庸置疑。

至於是否會尷尬？高說不會啦！並指台灣民眾黨是柯文哲延續自己白色力量，柯文哲也說新政黨是希望藍綠共榮、不一定消滅藍綠；她說，所以若更多政黨出來，是努力讓台灣更好，朝這方向政黨彼此合作、良性互動，未來還是很多互動機會合作議題。

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