我貨輪擦撞中國未曝光登陸艦 傳噸位僅次遼寧號

2019-08-01 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕我國高雄籍散裝貨輪昨天（31日）深夜在公海與中國軍艦發生擦撞，一度傳出中國艦艇要求我國船隻與其返回中國未果。國內媒體爆料，事件中的中國軍艦疑為從未曝光的最新型登陸艦，船身噸位僅次「遼寧號」航母，我方現正積極查明中。

根據《中國時報》報導，我國貨輪「友泰一號」昨晚8時許在金門料羅灣南南東方19.5浬處與中國軍艦發生擦撞，船隻受損、無人受傷。事發後，中國艦艇欲將「友泰一號」當場押回廈門，遭我方強硬表態拒絕，雙方一度僵持不下。

金門海巡隊獲報後立刻派遣海巡10053艇前往處理，並加派10039艇支援。經10053艇與肇事中國艦艇聯繫後，對方不同意停船接受蒐證，並稱船身受損需返港維修，此後未再回應便駛離現場，由於夜間昏暗無法識別對方船舷編號。

《中國時報》引述知情人士說法指出，肇事的中國軍艦昨晚由兩艘艦艇編隊行經金門外海，其中一艘是過去從未在媒體上曝光過，中國最新型的071型船塢登陸艦「龍虎山號」，其噸位僅次「遼寧號」航空母艦，去年才剛下水，另一艘艦艇則為不明飛彈巡防艦。

報導指出，目前尚未掌握肇事船艦是前述二艦中的哪一艘，而對方匆匆離去，顯也有所顧忌，另據與「友泰一號」噸位比較，研判與「友」輪發生擦撞的可能是船身噸位較小的飛彈巡防艦，然實際情形仍待後續調查釐清。

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