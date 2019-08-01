百億重大建設防弊 廉政平台把關

2019-08-01 00:02

〔記者黃捷／台北報導〕國家各項重大公共建設預算動輒數百億，若有弊端存在恐危害人民生命財產安全，為此，法務部責成廉政署針對各項百億元以上重大公共建設，若機關首長認為有成立採購廉政平台的需求，廉政署將協助成立，並邀集檢察、調查、廉政、審計、工程會、相關廠商及利害關係人參與，建立跨域溝通管道，使國家重大建設能「如期、如質、無垢」完成。

廉政署表示，目前已在進行的合作案件，包括約997億元的「交通部台灣鐵路管理局車輛汰換採購案廉政平台」、約746億元的「桃園機場第三航空站區建設案廉政平台」及約199億元的「經濟部水利署中區水資源局前瞻建設治水方案（烏溪鳥嘴潭人工湖）廉政平臺」等。

廉政署指出，上述案件透過檢廉團隊與業管機關定期會議，提供公共工程標案有關廉政風險預防及諮詢服務，討論可能發生的各種弊端，採取相應的防貪措施，讓所有不當斡旋、關說或施壓等情事均於平台上揭露，行政作業流程也供外界檢視，降低外界對國家重大工程的疑慮。

由於此合作模式深獲機關首長與同仁好評，對於機關重要採購案件，縱使金額未逾百億元，只要機關首長認有成立平台需求者，廉政署也會規劃「分級開設」作業，由該機關政風機構結合相關單位成立，廉政署則將適時派員支援，協助完善採購作業；若採購案涉及國家重要政策且性質特殊，廉政署亦會視情況主動協助開設平台，邀集各相關單位共同研討防貪策略。

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