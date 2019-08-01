「藍、綠惡夢開始了」 綠委斷言：郭、柯絕對談得成！

2019-08-01 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲31日傳出將組「台灣民眾黨」，也讓2020總統大選進入白熱化，不過究竟是否參選？柯文哲仍沒明確表態。對此，民進黨立委林俊憲認為，國民黨初選失利的郭台銘回到台灣後，「藍、綠的噩夢都要開始了」。對於外界謠傳郭台銘將與柯文哲合作，林俊憲更斬釘截鐵地說，「郭、柯一定會談」，而且「絕對談得成」！

林俊憲在31日播出的政論節目「新聞面對面」中提出郭、柯一定談成的原因，他說，柯文哲民調掉下去了，單槍匹馬必死。自己若單獨出來選，一定選到第三名，越選越沒票，「而且柯文哲這局輸了，就沒有2024了」，所以這個時候需要有人來壯大他第三勢力的聲勢，。

林俊憲指出，如果郭台銘、柯文哲談得來，不僅沒人敢小看他們，前立法院長王金平也一定會加入。至於郭、柯、王誰選總統，林俊憲認為郭台銘有優勢。他分析，郭台銘不僅有錢，當初打初選的團隊也沒有解散。另外，郭台銘曾說過自己只做一任，「柯文哲就看準這點」。

林俊憲說，就算郭、柯、王選輸了，他（柯文哲）可能還有2024。他分析，郭、柯、王談得合，至少能拿到20％的選票，他們也一定會組成政團，光不分區立委就可拿8到10席，若時代力量或其他小黨再分幾席，郭、柯、王將會讓台灣首次發生「國會多黨不過半」，沒一個政黨在立院不過半。

林俊憲說，若多黨不過半發生，郭、柯、王一定會是關鍵少數，絕對是任何人都要跟他們低頭，沒有他們的合作，任何的法案、政策，都沒辦法通過，所以他的政治影響力，一定可以持續到2024，這也將會對台灣的政治「大洗牌」。

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