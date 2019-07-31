中國停簽來台自由行 吳釗燮：在怕什麼？

2019-07-31 22:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國發布「限台令」，明起生效。外交部長吳釗燮對此表示，中國人民應該被允許體驗一個以自由、開放以及包容為常態的國家，「在怕什麼？」

中國今天罕見在中國文化與旅遊部官網公布，明起全面停發47省市觀光客來台「自由行」的簽證作業。

吳釗燮今天透過外交部推特回應此事說，「中國禁止了中國人民來台灣自由行，多令人難過啊！」吳釗燮說，中國人民應被允許和越來越多來自世界各地的旅客一起，體驗一個以自由、開放以及包容為常態的國家，反譏中國「在怕什麼？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法