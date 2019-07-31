柯P要組「台灣民眾黨」 蔣渭川孫女：會以台灣利益優先嗎？

2019-07-31 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕針對今（31）日傳出台北市長柯文哲將組「台灣民眾黨」，蔣渭川（蔣渭水之弟）的孫女蔣理容晚間在臉書上貼文指出，這正是檢驗柯文哲中心思想、價值觀的好時機，希望選民能判斷出柯文哲是否真的能與「蔣渭水精神」相提並論，是否會服膺蔣渭水名言「台灣是台灣人的台灣」，以「台灣利益」優先。

據貼文內容，蔣渭川孫女蔣理容女士今（31）日得知台北市長柯文哲將組「台灣民眾黨」，先表明「民主時代每個人都有組黨的自由」，身為「台灣公民」的她不會因為有人崇拜其先人，或自詡為蔣渭水傳人而產生情緒。

但蔣女士話鋒一轉，指出柯文哲組黨選總統，抓了同為醫生的「蔣渭水」三個字當作「外衣」，正好是檢驗他的黨綱、顏色，以及中心思想、價值觀的時機。

蔣理容強調，若將柯文哲對照「蔣渭水精神」，希望選民都能夠判斷出，究竟柯文哲「是往自己臉上貼金、與蔣渭水天差地遠」，還是真的「如同蔣渭水身先士卒、犧牲奉獻」，對抗殖民統治者、不向威權低頭。

蔣女士表示，民族運動先驅者蔣渭水的名言，並不只有「同胞須團結、團結真有力」，其鏗鏘一句「台灣是台灣人的台灣」更如暮鼓晨鐘。她直言，若有人自命為「蔣渭水傳人」，必定要服膺這句話。

最後，蔣理容也直言，蔣渭水畢生「只為眾人而非為個人」，而現在有人選擇於其紀念日創立新政黨，她懷疑：「這個黨會以台灣利益、台灣民眾為優先嗎？」。

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