中國停簽中客自由行 學者：對韓國瑜承諾是假的？

2019-07-31 19:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國明起全面暫停觀光客來台自由行的簽證作業，台灣智庫諮詢委員董立文受訪表示，去年九合一選舉後，中國多次承諾國民黨籍縣市長，要增加中客到藍營縣市觀光消費，如今中國又宣布暫停，「難道藍營縣市長要到的中客是假的？中國國台辦對高雄市長韓國瑜的承諾也是假的？」

高雄市長韓國瑜今年3月底赴中國及港澳參訪，會見港澳中聯辦主任，引起爭議，不過，卻獲得中國高度肯定，當時中國國台辦發言人安峰山說，「會鼓勵遊客到高雄旅遊」。另名發言人馬曉光在5月的例行記者會說，「去年台灣九合一選舉後，越來越多縣市表示支持『九二共識』，大陸遊客赴台旅遊出現明顯回暖跡象。」

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，國民黨去年底勝選，中國承諾藍營縣市長增加中客人數，短期間中客確實有增加；他在高雄搭計程車，運將也說生意有好一點。不過，現在中國又宣布關閉中客，這是在明年總統大選前祭出的「窮台政策」，而非呼應韓國瑜的「發大財」。

林文程說，中國是全世界極少數以觀光客當成外交手段的國家，韓國2017年決定讓美國部署薩德反飛彈系統（THAAD），中國祭出「禁韓令」，讓韓國觀光業受到衝擊。而中國也在2017年禁止旅行社出團到我邦交國帛琉，不過，帛琉至今仍選擇挺台到底。

林文程認為，中國對台灣的選舉介入，動作越來越多，操作也越來越細膩。此次透過暫停自由行，而非過去慣常操作的團客，讓蔡政府措手不及，打擊台灣觀光產業，同時也歸責於蔡英文總統不接受「九二共識」。中國以經濟手段做為對台政策工作的工具，中客「說關就關」，證明台灣對中國的經濟依賴無疑是「飲鴆止渴」。

董立文分析，除了總統大選因素之外，香港「反送中」運動可能也是中國關閉自由行的原因之一。他指出，北京在香港與中國交界的關口，有非常嚴格的查驗措施，包括手機與筆電都要檢查有無相關圖片、照片與資料，被查到全都要刪除，但來台的中客，團客比較容易操控，自由行的旅客反而難以掌握，他們可以看到香港各種消息、台灣輿論反應，對北京而言是大漏洞。

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