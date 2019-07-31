駁補助案新爆料 高潞前助理：別為政治鬥爭犧牲原民

2019-07-31 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨桃園市議員王浩宇爆料指控時代力量立委高潞‧以用助理涉入的違法補助「共有5案1000萬元」，高潞前助理撒丰安今在臉書發文反批後續爆料完全落入「滑坡謬誤」，直接抹煞原運人士長期努力，疾呼別再為了「主流政治鬥爭」而再次消費、犧牲原民。

據貼文內容，曾任職於民進黨中央社運部及原民部、時力立委高潞‧以用（Kawlo Iyun）前法案助理撒丰安（Savungaz Valincinan），今（31）日在臉書上發文駁斥王浩宇等人追加爆料，並以台東利嘉部落（Likavng）「呂家望文化發展協會200萬光電補助案」為例，批評相關推論完全落入了「滑坡謬誤」。

撒丰安指出，該筆補助案之所以將協會當作對口，是因為我國不承認「部落」的法人格。她強調，全台灣原住民人口不過53萬，長期關注法治、教育、文化等議題者，也當然會產生一群固定的活躍參與者。若將高潞從前記者職涯因關注原運所結識的相關團體、個人補助案，全數歸為「關說」、「施壓」、「違法」，完全不合乎邏輯。

至於被點名的法扶會原民女律師陳采邑日前曾批判行政院發言人谷辣斯（Kolas Yotaka），也確實曾幫呂家望文化發展協會理事長潘志強辯護，但撒丰安強調，那只是因為陳采邑同時經手許多文化衝突案件，她在職時也常向陳采邑請教法律問題。

最後，撒丰安奉勸正在調查中的時代力量「一碼歸一碼、好好釐清」，不要跟著相關人士起舞。她沉痛呼籲，不要為了「政治鬥爭」而再次消費、犧牲原住民。

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