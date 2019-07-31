國安私菸案》深喉嚨是誰？ 王浩宇揭黃國昌「每日一爆」來源

2019-07-31 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕國安局私菸案延燒，先前曾傳出幕後的吹哨者是時代力量黨主席邱顯智的太太黃琬婷，但有周刊報導指出，真正的「深喉嚨」其實是新北市調處新店站新瑞組組長徐安毅。對此，桃園市議員王浩宇今天上午在臉書發文說，一名新北市民進黨議員證實此消息，還說已將檢舉信呈送行政院院長蘇貞昌。

王浩宇今（31）日上午在臉書發文說，點燃「總統府私菸案」引信的深喉嚨，日前時代力量主席邱顯智在臉書自曝，是有人向他的妻子黃琬婷爆料，再轉手時代力量立委黃國昌接棒揭弊，但黃國昌的真正深喉嚨，其實是新北市調處新店站新瑞組組長徐安毅！

王浩宇指稱，一名新北市民進黨議員在本月24日證實此消息，「是一位新北市調處調查員爆的料；我已將檢舉信呈送行政院院長蘇貞昌。」王浩宇指出該議員說的證詞，徐安毅就是黃國昌口中「信任的調查局幹員」，提供訊息給黃國昌，讓他能「每日一爆」。

黃國昌今早也在臉書發文，批評周刊報導「既可笑又白痴」，他說，「周刊王竟然說我的深喉嚨是調查員，哈哈哈！」還鼓勵「那個衰洨被咬的調查員」去告周刊王，要點民事賠償金也不錯。

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