時力立委林昶佐、洪慈庸選區 民進黨不提名

2019-07-31 16:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今通過下週三（8月7日）召開中執會，討論民進黨提名策略小組建議，民進黨在台北市第五選區（中正萬華）、台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）、台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰、大里）選區不提名。亦即，民進黨在時力立委林昶佐、立委洪慈庸選區，將與第三勢力繼續合作。

民進黨秘書長羅文嘉日前表示，民進黨提名策略小組已有共識，在2016年立委選舉選區，若他黨已經有連任或現任立委，民進黨會「保持尊重」。民進黨提名策略小組今討論定調林昶佐、洪慈庸立委選區、以及台中市第二選區不提名。台中市第二選區部分，民進黨則鎖定與基進黨發言人陳柏惟合作，對決現任國民黨立委顏寬恒。

針對中國8月1日起全面停發赴台自由行通行證，民進黨發言人李明俐今於中常會後轉述時回應，這部份還會再進行討論，希望兩岸人民再正常的管道下進行交流。

此外，有報導指民進黨副秘書長林飛帆加入民進黨，是因與時代力量立委黃國昌不和，外界質疑民進黨是因時力近來猛打私菸弊案而「黑昌」。李明俐表示，民進黨認為私菸案是積弊已久的陋習，黨的立場與總統蔡英文一致，希望檢調嚴辦到底、勿枉勿縱。由於報導是不具名的放話，因此不予回應。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法