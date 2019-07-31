曾對韓國瑜唱「讀你」 高市議員唐惠美報假帳判刑定讞

2019-07-31 15:56

〔記者張文川／台北報導〕高雄市議員唐惠美今年5月在高雄市議會大唱「讀你」，表達對高雄市長韓國瑜的愛戴，但她6年前被控與前議員柯路加、民進黨籍前議員俄鄧．殷艾3人，被控以不實單據詐領考察費共1萬7500元，二審今年3月將3人均判刑2年、褫奪公權3年、緩刑5年，支付公庫20萬元；最高法院今日駁回上訴，全案定讞。

由於2006年7月刑法增訂第74條第5項：「緩刑之效力不及於從刑、保安處分及沒收之宣告」，而褫奪公權屬於「從刑」，因此唐惠美極可能將失去議員職務，「讀你」也恐將成為她下台前的絕唱。

唐惠美是山地原住民議員，她今年5月15日身穿排灣族傳統服飾，在高雄市議會市政總質詢，唱著市長韓國瑜喜歡聽的蔡琴老歌「讀你」，來詮釋對韓市長的愛戴，議長許崑源說市長跟著一起唱，唐惠美議員放著手機音樂邊唱，優美的歌聲雖獲好評，卻也引起行政與民意機關分際不清的批評。

唐惠美與前議員柯路加、俄鄧．殷艾3人，被控透過助理郭文仁取得不實收據請款以詐領考察費，二審高雄高分院今年3月29日依公務員利用職務機會詐取財物罪，除了唐等3人各判刑2年並緩刑5年，郭文仁則是被判1年徒刑、緩刑3年。

判決指出，高雄市議會每年有3萬元的議員國內經建考察費用，但須以單據實報實銷，2013年11月中旬，唐惠美等3名議員組團至屏東考察，但同月16日並未到屏東「紅瓦部落美食館」用餐，晚上也未住宿屏東「牡丹民宿山莊」，卻透過唐的助理郭文仁向2家不知情業者，分別取得4張空白收據。

郭男再於收據上自行填載日期、品名、買受人、總價、統一編號後，交給3議員向市議會申請核銷考察費，各詐得餐費2500元，另共同詐得住宿費用1萬元，3人總計共詐得1萬7500元。

一審高雄地院判處唐等3名前後任議員各徒刑3年8月、褫奪公權3年，郭判刑1年10月，褫奪公權2；但2審認為3議員一時失慮、便宜行事，犯罪情節輕微，因此宣告緩刑。

最高院今認定二審已調查說明完備，沒有違背法律程式，檢方與被告上訴均缺乏理由，駁回上訴確定。

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