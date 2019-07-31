韓國瑜、洪秀柱比一比 他發現超多共同點…

2019-07-31 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜28日獲得國民黨全代會的提名，正式參選2020年總統大選，名嘴唐湘龍日前節目上提到，初選後2週，討論韓國瑜的聲量大衰退，這與2016年國民黨提名洪秀柱的情形相似。對唐的說法，政治評論家林濁水今日（31日）在臉書表示，不只提名後，韓、洪一開始的相似之處本來就很多，更酸兩人雖然都以「嗆辣」言論著稱，但韓國瑜是出於「油滑唬爛虛張聲勢。」

日前名嘴唐湘龍在節目中討論國民黨的情勢，提到初選後2週，討論韓國瑜的熱潮退燒，「這氣氛和2016年洪秀柱被提名後有點像，如果韓不能持續帶動這樣的勢頭，接下去5個月的仗會很難打」。

對此說法，林濁水稍早在臉書發文表示，不只提名後，其實韓國瑜、洪秀柱兩人相似很多，兩人都是軍系立委，都由中永和起家，立場都極右派，都活在隨時會亡黨亡國的憂鬱悲憤中、都參加了新國民黨連線，都從反共淪落到唯共是親、都嗆辣凶猛、都搞不清楚自己的能力、都用盡手段爭權，點出韓、洪兩人政治背景、意識形態及作風有許多共同點。

林濁水還酸，若說韓國瑜、洪秀柱兩人的不同，倒也極對比，一個當立委認真開會，一個除了鬼混還是鬼混；一個的嗆辣出於直白，一個嗆辣出於油滑唬爛虚張聲勢。

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