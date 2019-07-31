告起來！韓粉網路辱罵被告 捐款家扶求和解

2019-07-31 12:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕又有韓粉網路亂罵人遭起訴，最後捐款花蓮家扶中心5000元求法院和解！

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義去年底參選花蓮縣議員時，有吳姓韓粉跑到郭的臉書辱罵：「不要臉的東西」，郭委婉請韓粉撤除留言被拒，只好一狀告上地檢署，連同按讚的陳姓臉友也一併提告，二名韓粉到地檢署後還堅持自己沒錯，向檢察官辯稱說：「那只是口頭禪，不是在辱罵」，但檢方認為狡辯依妨害名譽罪嫌將二人起訴。

二名韓粉遭起訴被移送花蓮地方法院審理後才驚覺事情大條了，原本堅持不認錯的態度180度大轉彎，動用許多人情關係頻頻找郭應義和解。郭應義說，很多韓粉在網路上留言、討論公共事務都習慣用言語霸凌不同立場的人，這不是民主素養的表現，提告是不得已，已經給過三次認錯的機會。

郭應義今天說，但最後他還是給韓粉改過自新機會，在法庭上要求二名韓粉，分別捐款花蓮家扶中心五千、三千元，換取和解的機會，二人近日也捐款給家扶之後，他簽下調解成立的和解書，希望韓粉在網路上能理性討論。

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