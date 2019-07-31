港人居台意願高 徐國勇：顯見一國兩制根本騙人

2019-07-31 12:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕根據內政部移民署最新統計，今年1到7月香港人民申請來台居留、定居的人數明顯比去年同期提高，尤其在今年3月底爆發反送中事件後，今年4到6月的申請居留人數分別比去年成長53.76%、24.4%及55.49%。對此，內政部長徐國勇今受訪時強調，這顯示一國兩制「根本就是騙人」。

徐國勇指出，香港反送中事件，顯示所謂一國兩制根本就是騙人，也告訴我們中華民國台灣絕對不能接受一國兩制，必須盡力去維持我們的民主自由、我們的生活方式。

徐國勇表示，最近港人申請來台居留的人數明顯提高，例如4月份跟6月份都比去年增加超過5成，而台灣政府的許可率也在增加，其實港人的素質很多都非常好，只要符合申請條件，政府的立場當然是展開雙手歡迎。

徐國勇說，港人之所以喜歡台灣，主要是因為台灣跟香港的環境很接近，例如主要都市一出門就有捷運、到處都有美食小吃及方便的超商，在氣候、語言上也都是非常容易適應，更不用說台灣有更低的房價與更寬敞的生活空間。

徐國勇透露，包括港人在內，各國人民要來台灣居留甚至歸化，第一個要解決的問題就是「住」，除了目前台灣有一些空屋可以購置外，目前政府也正在著手處理外國高專人才來台的居住問題，北、中、南都會有相關規劃，此部分等內容更成熟就會向國人報告。

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