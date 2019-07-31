氣爆裝置藝術被抹黑圖利特定廠商 尹立怒嗆：不懂就別鬼扯

2019-07-31 11:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市氣爆調查小組召集人陳麗娜今指控，氣爆裝置藝術案有鑑價金額高出市價5倍、鑑價廠商與簽約廠商不同之「貍貓換太子」疑雲，疑違反政府採購法並涉及公務員登載不實罪、浮報公共工程價額罪，尹立反嗆陳「不懂就別鬼扯」。

陳麗娜指出，高市文化局執行紀念裝置藝術計劃，未依政府採購法辦理，卻自行選擇適用公共藝術設置辦法辦理，屬違法丶違失，且鑑價會議由「顏名宏/擊壤營造」團隊出面，10月簽約時卻換成「顏名宏/華春營造」。陳認為，鑑價會議後才更換廠商，而簽約的華春營造竟然沒有參加甄選，對其他參與徵選者嚴重不公，這異常情況容或有刑事不法之虞。

尹立則反嗆，文化局之前就一直把相關法令給議員跟市政府，但完全被視而不見，甚至被下封口令。關於變更合作營造廠商，都是依照相關法令進行，包含「公共藝術設置辦法」第14條第二項，以及文化部「公共藝術操作手冊」第158頁，皆需要經審議會通過，「更換營造廠商本來就可以，案例比比皆是」。

且全案皆依公共藝術設置辦法與政府採購法，完全沒有規避的狀況，反而更加嚴謹，經過更多規定的流程，甚至審議大會的層層把關，其議價、決標、履約、驗收等都與採購法對應。

至於氣爆裝置藝術案有鑑價金額高出市價5倍的部分，尹立則酸陳麗娜，上月20日召開「氣爆藝術計劃作業諮詢會議」時，多名藍營議員與會，包含三名公共藝術的學者專家，以及「高雄市土木技師公會」、「高雄市景觀工程商業同業公會」、「高雄市建築師公會」與「中華民國電機技師公會」與會，會議記錄清楚呈現「執行上確實符合程序」、「相關費用編列都在合理範圍」，陳麗娜已經被專家學者打臉，竟然還好意思再把臉伸出來讓社會大眾再打一次。

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