時力再開紀律委員會 高潞去留最快晚間明朗

2019-07-31 11:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞‧以用遭綠黨在臉書爆料指控，國會辦公室主任陳恩澤涉嫌利用職務之便，「狂拿經濟部四百萬補助」，引發外界譁然。時力黨中央表示，高潞．以用有違反利益迴避原則之虞，影響黨譽情節重大，紀律委員會最重可除名。若高潞辭立委，依選罷法規定遞補的須是女性，但時代力量2016年提名的不分區立委名單中，高潞‧以用後的女性候選人皆已退黨，僅剩導演柯一正，恐無法遞補。

時代力量紀律委員會今下午五點將再度開會，料將對本案做出相關判定，對高潞‧以用要做出何種處分，最快今晚定案。

針對不分區立委遞補的相關規定，中選會副主委陳朝建表示，選罷法第67條規定，各政黨不分區當選的名額，婦女不得低於二分之一；選罷法第73條也規定，不分區婦女當選人，就職後若因故出缺，其所遺缺額應由該政黨候選人名單中的婦女候選人遞補，若名單無婦女候選人遞補時，視同缺額。

陳朝建表示，各政黨當選之名額，婦女名額部分依法應由女性候選人遞補，至於具有遞補資格者的黨籍認定，由該政黨認定。

時代力量2016年提名的不分區立委名單中，高潞為第一順位、立委徐永明為第二順位，接著分別是台大經濟系教授鄭秀玲、律師柯劭臻、前台中市副市長林依瑩及導演柯一正，經發言人李兆立確認後，除柯一正外，鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩等3人皆已退黨。

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