黃捷被爆慘遭劈腿分手 那些年與助理傳緋聞的民代...

2019-07-31 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕白眼女神、時代力量議員黃捷被週刊爆料，去年選戰期間與助理楊蕓瑄交往，並在鳳山租屋同居，近日疑因第三者介入慘遭劈腿分手。黃回應，楊是很重要的戰友、室友，也知道楊交新女友，對方曾提過新戀情，新女友她也認識。民代與助理間擦出愛火或傳出緋聞，過去時有所聞。本報整理近5年類似事件如下︰

【2019年7月16日】時力立委高潞‧以用、辦公室前主任陳士章

高潞與陳士章下午傳出在立法院中興大樓9樓樓梯間爭吵，目擊者表示，女方尖叫聲引來多名立院助理圍觀，陳衝出時衣衫不整還大喊「她撕我衣服」，並要求報警，高潞則氣憤走出。兩人先前被週刊報導夜宿台北會館的八卦，再度被媒體挖出刊文。消息曝光後輿論延燒，高潞辦公室傍晚發布聲明澄清是自摔，同仁為了救她也跌落，並稱陳並未出現在立院，接著隔天召開記者會，高潞直指媒體霸凌原住民、傷害原民轉型正義，將對不實內容提告。

【2019年3月13日】時力議員林穎孟、辦公室執行長Carlos

週刊直擊疑似曾遭議員苗博雅劈腿分手的林穎孟，與留美碩士Carlos牽手逛街、伴騎單車，並多次相偕回家過夜，林也大方認愛，是可重新相信愛、尊重及信任的貴人。

【2019年1月23日】社民黨議員苗博雅、助理葉育昕

週刊爆料苗博雅結束公益行程後，和前女友吳奕萱一起牽手散步回家，相隔幾天又與葉育昕在車上激吻近1分鐘，遭疑腳踏兩條船。苗證實與吳已分手、目前與葉交往中，與吳仍處同居狀態，關係並未交惡。

【2017年7月19日】民進黨立委羅致政、助理粘珮瑩

週刊拍到羅致政兩度帶辦公室副主任、「發電機」粘珮瑩上汽車旅館，一待就3個多小時，羅則公開表示，私領域的事不便對外描述，強調已向家人說明始末真相也獲得諒解，未來會在公共事務繼續努力。

【2017年1月25日】民進黨議員童仲彥、服務處主任邱惠美

周刊報導童仲彥妻子李秀環數度帶男人回家過夜，童直言哪個男人能忍受，未料案情大逆轉，李秀出被童家暴的照片，童還被拍到與邱主任同遊夜市共食，童開記者會時還語出驚人地說「如果是男人看到邱主任不喜歡她的話，那就不是男人」，之後童宣布退出民進黨。

【2016年5月18日】時力立委黃國昌、助理林唯莉

周刊報導黃國昌與林唯莉過從甚密，並稱近日返家時，狗仔跟蹤黃，推測恐與林有關，林在立委選舉期間受到倚重，卻在選前2個月突然離職，轉至蔡英文陣營，隨後黃妻出面輔選。黃回應垃圾報導、不足以為信，林也發文澄清，離開競選團是身體不堪負荷。

【2015年7月15日】民進黨議員高嘉瑜、助理馬文鈺

周刊目擊高嘉瑜與身材壯碩的學弟馬文鈺似已發展同居情，9天內有5天進出香閨且徹夜未出。高被問到時先是驚訝，接著大方坦承就是男友，並稱男未婚女未嫁，有什麼值得報的。

【2014年9月3日】民進黨議員王世堅、前助理小文

週刊報導王世堅曾與小文上摩鐵躍上新聞版面，未料8年後又被拍到與小文上摩鐵待了3小時，接著將人送回父親的里長辦公室附近。王也出面向妻子、家人與社會道歉，坦承自己「做錯了」，並稱去留由大家決定。

【2014年6月16日】國民黨立委蔡正元、馬尾妹

媒體報導蔡正元被直擊帶馬尾正妹出遊瑞士，蔡坦承確實是他，但旁邊的並不是馬尾妹，可能是他的辦公室主任、導遊或其他人，且他是去水力發電廠考察，後2人在2016年5月修成正果。

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