罷韓連署書全被撕毀！他氣炸：韓粉竟用這種手段反制...

2019-07-30 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前正式被提名成為總統候選人，將代表國民黨參加2020總統大選，也正式將以高雄市長的身分帶職參選，許多高雄市民相當不滿，紛紛加入罷韓行列，卻有網友爆料，罷韓連署書被陌生男子全部撕毀，讓他氣炸了。

有網友在臉書社團「公民割草行動」表示，原本答應一位阿姨要幫忙代收罷免書，但因為上班所以請老婆前往幫忙，而連署書有部分資料未完整所以不能幫忙送，但這位阿姨卻因此透露之前已寫完一份，有名陌生男子說要幫忙帶送，沒想到阿姨因遺落物品返回現場，卻發現該名男子已將連署書全部撕毀。

原PO相當憤怒的表示，韓粉真的非常不理性，竟然「用這種手段反制罷韓」，讓他心寒表示「究竟有多少罷免書在這樣的過程中遺落」，而事後原PO也請阿姨親自把連署書交到服務處，才不會發生類似情況，若有必要自己也願意再跑一趟。

許多網友看了超憤怒，紛紛留言表示「這間接顯示出韓粉也很怕啦」、「下流手段」、「再次呼籲罷韓連署書千萬不要交給陌生人」、「有報警嗎？是不是有故意毀損的嫌疑?」、「我收都親自送到趙天麟民權路服務處或是北區康裕成前議長服務處,千萬勿交給不認識的人。」、「為何憨粉們老是要占便宜、霸凌、假消息，水準真low」。

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