不參選立委了 中市議員謝明源：真不知道主事者在想什麼

2019-07-30 23:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市立委選情又生變！台中市北屯、北區（第五選區）下屆立委選舉人選遲未公布，原本表態參選的現任北屯區市議員、前立委謝明源今天在臉書宣布「我不想等了！」、「決定不再參選！」表達「真不知道主事者在想什麼？」最後說，「只是憂心短時間如何和別黨競爭吧！」

李茂盛表示，之前黨內有人認為江肇國年輕、形象好，建議到第五選區參選，江肇國也納入考慮，後來評估決定不選，曾朝榮也決定參選，謝明源也退選了。

李茂盛強調，第五選區是艱困選困，根據黨規定應該微召，但他認為除非有很強、很好的空降人選，目前未聽有空降人選，現在應就表態參選人做民調，再做徵召，推出會贏的候選人。

謝明源今天在臉書發出退出立委競爭的聲明：「立委大選，只剩下幾個月而己，別黨參選人已多跑幾個月了，但民進黨的艱困選區，尚有22區，至今尚未確定徴召參選人選，真不知道主事者在想什麼？北北屯區此區立委人選也未定案，我不想等了，所以，決定不再參選立委，唉！只是憂心短促時間如何和別黨競爭吧！」

台中市立委第五選區，國民黨早確定由現任立委沈智慧出馬角逐，透過全民調打敗現任市議員賴順仁及陳成添勝出；民進黨則因北屯、北區為艱困選區，將以徵召方式在總統黨內初選一週後確定，之前曾傳出現任謝明源表達，並獲得現曾朝榮支持，另有前任市議員蔡雅玲、劉國隆等人表態參選。

劉國隆則在謝明源表態退出參選後，今天刻意發新聞稿並放上台中市小英之友會總會長李茂盛合影，指李茂盛也「現身力挺同時呼籲中央黨部針對北屯北區立委提名制度應比照其他選區模式民調。」不過李茂盛強調，他目前沒有支持對象，合照也是之前的合照，包括曾朝榮等人都與他合照過。

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