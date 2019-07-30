反韓意志擋不住 ！罷韓募資10天達標 總額近千萬

2019-07-30 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕由「公民割草行動」與「Wecare 高雄」共同發起的罷免韓國瑜行動，本月19日正式啟動募資專案，到今天已經邁入第11天，截至今天晚上7點30分，「公民割草行動」募得546萬4982元；「Wecare 高雄」則募得412萬7098元，總額逼近千萬！其中「公民割草行動」更是短短十天就達標募資金額。

隨著對高雄市長韓國瑜的不滿情緒日益高漲，加上0719高雄水患引爆民怨，罷韓連署書數量暴增，「公民割草行動」與「Wecare 高雄」也在本月19日晚間8點各自於「嘖嘖群眾募資平台」發起募資，分別設定了533萬元及600萬元的募資目標，還推出募資商品，分進合擊達成罷韓目標。

其中，「公民割草行動」於昨天（29日）就達標，截至今晚7點半為止募得546萬4982元，達成率102％；「Wecare 高雄」也完成了68%的募資金額，募得412萬7098元，加總共募得了959萬2080元。

募資截止日期設定在8月19日，但已經早早達標的「公民割草行動」表示，將提前結束募資專案，目前相關流程正在進行中。

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