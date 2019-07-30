踢到鐵板！網友自認抓到王瑞德把柄 結果悲劇了...

2019-07-30 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前18歲蔡姓女學生到支持罷韓的香蕉煎餅店「廣德家」消費，卻遭到一名韓粉怒嗆「去死」，許多韓粉接著持續言語霸凌蔡姓女高中生，資深媒體人王瑞德為此幫助蔡姓女學生向韓粉提告，2波共提告107名惡劣韓粉，有網友自認抓到把柄，喊要反告王瑞德公然侮辱，沒想到卻「踢到鐵板」。

王瑞德昨（29）在臉書透露被告韓粉誤聽同類鬼扯沒有指名道姓，遭斥責後認罪，向他「道歉5次」，但是願不願意和解完全掌握在他的手中，接著更霸氣回嗆一些一再攻擊他並使用特定人頭帳戶的網友「我一定會給你們驚喜兼驚嚇！」「我怎麼可能放過你！？」

結果有網友見獵心喜，把王瑞德此篇文章截圖後傳到臉書社團「爆政公社」，並把文中的「爛貨」圈起來，表示「有誰有興趣告公然侮辱的，已經截圖」，沒想到卻反而被社團成員譏笑對號入座「這就像別人搬了椅子放在那裡，結果你自己想也不想就入座了」。

果不其然，王瑞德稍早在臉書上發文對此做出回應，回嗆該名貼文網友：「首先，你得出面承認就是我口中一再攻擊我的人頭帳號的爛貨，我剛好手到擒來，得來全不費工夫！」王瑞德接著要這名網友隨便問個律師告不告的了他，如果告不了他就要反控誣告，再外加民事侵權五十萬，霸氣表示「你以為隨便告人不必付出代價？」

許多網友看了覺得大快人心，紛紛留言表示「哎呀～正想打地鼠，剛剛好就有冒出頭的」、「還是有很多不怕死的 一再挑釁然後在求饒」、「秀下限的韓粉」、「很奇怪怎麼會有這麼多嘴秋的人，不被人告會不爽」、「不上暴政公社po文，人家還不知道他也是爛貨之一！」、「這些含粉真的要去知道一下法律常識,才能明哲保身啊」。

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