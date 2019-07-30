國民黨中市議員批洪慈庸「割稻委」 遭體育署打臉

2019-07-30 16:59

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市議員賴朝國今天再針對潭子國小操場整建工程，痛批立委洪慈庸是「割稻委」，要求洪退選；洪慈庸國會辦公室提出證明，說明今年5月即關心該案，體育署學校組組長王漢忠也證實洪慈庸是立法院教育委員會委員，５月就關心爭取該項建設，強調立委爭取爭取地方建設是好事，「（賴）不應弄得那麼難看」。

市議員賴朝國今天再發新聞稿重砲回擊時代力量立委洪慈庸，指稱賴朝國在記者會就說明，潭子國小跑道整建工程是由其向市政府建議，並透過台中市政府與體育署溝通爭取預算，指責洪慈庸不願出示向體育署爭取預算的公文，將別人做得拿來當成自己的，是「割稻委」，搶功勞騙選票，呼籲洪自動退選。

洪慈庸國會辦公室則提出歷程說明，今年5月初，辦公室便向體育署提出爭取潭子國小操場整建工程需求，體育署5月13日安排會勘，辦公室也在5月30日獲得體育署確認該案已通過審查，體育署並於7月3日發函回覆核定各項計畫補助案。

洪慈庸辦公室指出，與中央單位多在立院直接溝通，體育署回文也不可能針對個別立委回文，但彼此email往來皆有跡可循。強調凡對地方有幫助的、中央有對應經費的，每一案洪慈庸委員都會積極協助，為地方爭取建設不分黨派。

體育署學校組組長王漢忠也證實，立委洪慈庸是教育委員會委員，5月起即一直在關心該案，從來沒有看過立委爭取到中央經費建設地方還遭市議員批評的情形，「選舉是一時的，大家共同爭取地方建設是好事，不應弄得那麼難看」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法