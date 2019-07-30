台中州廳變美術館傳喊卡 議員批：盧秀燕格局太小了

2019-07-30 12:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市文化局反對台中州廳園成為「國美二館」，質疑無助活絡中區經濟，市議員黃守達今（30）日對此不以為然，認為招商更需要的是結合在地特色，文化城不必擔心美術館太多，問題是缺乏想像力，難以整合文化部與國美館的資源，盧秀燕把市長的格局做小了。

台中州廳升格國定古蹟即將啟動修復工程，市長盧秀燕推翻前市長林佳龍時期定調「國美館台中州廳園區」的再利用計畫，認為轉型升級為國家級藝術場館「太靜態」，無助活絡中區經濟，指示文化局從長計議。

黃守達說，台中州廳何去何從？值得中央地方坐好好談談。他支持打造「國美館台中州廳園區」，作為典藏台灣近代美術館，盧秀燕要求規劃應該有更多商業行為，諸如文創園區青創空間，實在把市長的格局做小了。

他認為，州廳可以結合大屯郡役所、演武場、刑務所官舍群、府儒考棚、朝陽街宿舍、繼光街宿舍、台中公園等等文史景觀，將能落實「城區文史聚落」的願景，形成一個國家級的文化旗艦計畫，絕對可以成為台中的象徵地標與城市品牌！

黃守達指出，台中不缺文創園區青創空間，也不缺百貨公司與商場；比起招商，活絡經濟更需要的是結合在地特色。如果整合文化部與國美館的資源，那根本不用擔心「綠美圖」與「台中州廳」功能重疊，前者可以是標榜台中學的城市願景館，後者則為近代台灣美術的國家級展場。

他諷指，翻轉中西區，我們擔心的不該是「太靜態」，而是缺乏想像力。美術館太多，從來都不是文化城該擔心的問題；支持「國美館台中州廳園區」，就是支持中西區的文化觀光。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法