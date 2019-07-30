共艦自宮古海峽南下 國防部：未靠近九鵬基地

2019-07-30 11:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍除計劃在浙江舟山群島外以及福建東山島一帶實施演訓，根據日本防衛省統合幕僚監部公佈資訊，中國一艘052D驅逐艦以及一艘054A護衛艦，在本月27日穿越宮古海峽，此事是否影響我國在九鵬基地的飛彈實彈射擊？軍方表示，該地警戒海空域狀況正常。

國防部今日上午召開例行記者會，國防部訓練次長李兆明表示，對於2艘中共軍艦穿越宮古海峽，屬於中共演習的一部分，但九鵬基地發佈的警戒海空域，目前狀況都正常，並沒有情報顯示中共軍艦靠近，因此，國軍在該地的射擊訓練都維持正常。

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