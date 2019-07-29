雲林爭設「國家級高齡健康及長照研究中心」 小英給答案了

2019-07-29 16:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林爭設「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，小英總統給答案了，表示要以國家的力量及經費協助台大雲林分院設置「高齡健康及長照研究中心」，但因當家機關是行政院，回去後她會好好與行政院長談一下，請行政院支持計畫。

台大雲林分院鑑於雲林人口高齡化嚴重，爭取設置「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，希望在虎尾院區建立有600張病床的新醫療大樓，整體建設經費約40億元，雲林縣籍立委劉建國也全力協助爭取。

蔡總統表示，嘉雲老年人口比率居全台第一、二高，在雲林每6個縣民就有1人超過65歲，立委劉建國每天接觸鄉親及選民，認為為長輩打造完整的照顧體系有很大的急迫感。雲嘉地區長久以來醫療資源及人才相對比較缺乏，確實非常需要有關老人健康的研究中心，希望台大雲林分院能帶頭來做，創造出新典範的雲林經驗。

蔡總統說，她在前來雲林的路上，她與教育部長潘文忠及衛福部長陳時中反覆討論後，計畫由衛福部及教育部以國家的力量、提供必要的經費，共同協助台大雲林分院設置「高齡健康及長照研究中心」。基本上就是把研究中心透過台大系統，把它放在雲林分院，讓雲林變成區域的高齡健康及長照整合重鎮。

未提到「國家級」，蔡總統解釋，台大不就是國家級，為何還要加國家級。

蔡總統最後補充說明，總統管外交、國防、兩岸，真正的當家機關是行政院，但國家所發生的事，都要總統負責。回去後她會好好與行政院長談一下，讓行政院同意支持這個計畫。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，雖然少了「國家級」，但蔡總統都說台大醫院就是國家級，所以應該沒有什麼差別。

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