韓國瑜號召僑胞告洋狀 柯文哲：聽不懂

2019-07-29 12:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨正式獲國民黨全代會提名，將代表國民黨參加2020總統大選，韓國瑜昨致詞喊話「一支穿雲箭，青天白日重新現」，強調2020總統與立委選舉，將是攸關中華民國存亡與台灣下一代的生死大戰，號召美日百萬僑胞向總統、首長、參議員們告洋狀。

對此，台北市長柯文哲今受訪直言，坦白講，我沒有看，我不曉得，接著還反問媒體「哪個地方不對？」聽完媒體解釋，指韓國瑜認為蔡政府在面對兩岸，做法有些是不對的，希望用僑胞力量讓外國政府知道。

柯文哲仍然搖頭稱「這樣講完我還是聽不懂」，他坦言自己不太喜歡看就是這樣，指控人家要有證據，因為他是外科醫生，很習慣你要指控人家，要第一點、第二點、第三點把它寫清楚。

對於韓國瑜批評蔡英文有洋槍洋砲，他則只有一把小水果刀。柯文哲則笑說，哎呦，不要問這種題目。

此外，對於有韓粉毆打71歲的郭粉，柯文哲則說，這種事情去問立委蔣萬安就好了，問他幹什麼。

至於柯文哲過去曾批評蔡英文是菜包，韓國瑜則是草包，若郭台銘參選，會是什麼包？柯文哲則笑說，草包、菜包這是比較確定的，郭台銘叫什麼包，「我真的要回去想想看」，看要叫他什麼包，等想好再和你說。

外界質疑「原子彈」如今研發出來了嗎？柯文哲說「正在研發中」。

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