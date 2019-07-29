「慶記之都」又爆槍擊案 議員：盧市府表面工夫打回原形

2019-07-29 10:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市昨（28）晚又爆槍擊案！市議員黃守達今日在臉書PO文表示，前幾天有網友拍攝了一支「慶記之都」短片，諷刺台中市子彈橫飛的治安亂象。對此，市府大動作取締開罰，魄力十足。諷刺的是，隔沒多久，台中市又發生槍擊案，「馬上把盧市府的表面工夫打回原形」。

黃守達說，盧秀燕日前公開表示，台中市的各類刑事犯罪持續減少，包括刑案發生數、犯罪指標發生數、竊盜與詐欺犯罪數，都是持續維持六都最低。當時他還提醒盧市府，不要自我感覺良好，首先，數據指標反映的是大趨勢，這會有時間差；其次，數據指標重要，民眾感受也很重要。

黃守達表示，從盧秀燕執政以來，槍擊、埋屍、持刀搶劫、鬥毆砸車襲警，各種重大刑事案件頻傳，這些都會引發負面聯想。回應民眾感受需要的是市長的領導與意志，如果只是用數據指標自我安慰，只會加深社會疑慮。

他也說，儘管議員們反覆叮嚀，台中市昨天仍然再次發生槍擊案件，這就是所謂的「六都犯罪數最低」？他我要再次呼籲盧市府，整頓治安千萬不能自我感覺良好，要做到「有案必破」，也要做到「防患未然」。

黃守達提醒盧秀燕，妳可以阻止網友拍影片，但是妳阻止不了市民最深層的不安。與其阻止他人談論，不如拿出態度與決心，這才是消除「慶記之都」的唯一方法。

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