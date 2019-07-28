冒雨參加「罷韓論壇」 年輕女生要韓國瑜「滾」

2019-07-28 18:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓組織「公民割草行動」今天下午首度舉辦「公民假日論壇」，由民眾抒發對韓國瑜施政與落跑選總統的不滿，有年輕女生高喊要韓國瑜「滾」，也有7旬老翁情緒激動地哽咽。

「公民假日論壇」場地，遭高市府三、四度打回票。直到昨天才確定，今天下午3點至6點在鳳山區的五甲龍成宮廣場舉行，雖然高雄下起不小雨勢，仍澆不熄數百民眾熱情，穿上雨衣「怒譙」韓國瑜。

一名年輕的陳小姐說，看到高雄這樣子，非常難過，很多夜市因為韓國瑜上任後，房東聯合漲房租，攤販也活不下去。她說，韓國瑜現在只想著總統大位，沒有給「投他的89萬人」交代，「韓國瑜不是庶民，就是個無恥的政治人物」。

主持人問她說：「現在給韓國瑜一個字，妳要給他什麼字？」陳小姐則激動地回答「滾」，台下一片叫好。

一名7旬老翁則哽咽地說：「我真不甘，為什麼我們會選出一個騙子，來做我們市長？讓我覺得很見笑。」他呼籲這次高雄人要大團結，一定要罷免成功，把韓國瑜拉下來，「總統也不能讓他做，總統一定要選蔡英文」，這是台灣的生死戰。

「經濟民主連合」召集人、律師賴中強也受邀到場。他說，罷免韓國瑜有一個很重要的理由，韓國瑜當選後，真的有心思當高雄市長嗎？他到現在，一個禮拜在市府辦公幾個小時？局處長也沒有用心安排。

賴中強指出，韓國瑜在市議會說，他也反對一國兩制，是唬爛的。他當選（總統）最危險的一件事是什麼？韓在2月22日接受美國之音訪問，說要與中國簽和平協議，「但和平協議一簽下去，台灣就會變香港，就是一國兩制，將來還會變西藏、變新疆。」

賴中強重申，和平協議絕對不可以簽，和平協議就是一中協議，你不可能去跟中國簽一中一台協議，或台獨和平協議，和平協議就是承認台灣是中國的一部分。

市議員林智鴻則批說，韓市府三度駁回「公民假日論壇」的申請，印證了韓國瑜正一步步剝奪大家的公民權。

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